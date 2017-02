Longuenée-en-Anjou La commune cultive les sites internet

0

Les quatre communes qui forment Longuenée-en-Anjou ont décidé de créer un site internet uniquement dédié aux projets d'urbanisation et d'aménagement. Les élus espèrent ainsi que l'information et la concertation fonctionneront mieux entre les instances décisionnelles et les habitants. Au-delà de ce site, un second délivre toutes les autres infos concernant la commune. Un doublon ? L'adjointe à la communication s'en explique dans notre journal.

A lire ce mercredi 22 février