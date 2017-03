Longué Le projet de piscine sera revu et corrigé

0

On l'a appris ce jeudi soir au détour du débat d'orientations budgétaires de la communauté d'agglomération Saumur Val de Loire, le projet de complexe aquatique couvert de Longué-Jumelles va être revu et corrigé.

Jean-Michel Marchand, président de Saumur Val de Loire, a confirmé que cette décision a été prise « en accord avec Frédéric Mortier » qui portait ce projet à l'échelle de l'ex-com com Loire Longué. L'appel d'offres qui avait été lancé le 28 décembre - trois jours avant la disparition de ladite com com - est resté sans suite. Surtout, l'examen attentif du projet par les techniciens de Saumur Val de Loire a permis d'établir que différentes modifications permettraient « d'en limiter le coût de fonctionnement ».

« Le projet n'est pas remis en cause, souligne Jean-Michel Marchand, le pôle nord de l'agglo a besoin d'une piscine couverte pour répondre aux obligations de l'enseignement scolaire ».