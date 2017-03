Longué-Jumelles. Théâtre : la troupe Atoucœur joue la pièce "Impair et père"

0

La pièce de théâtre "Impair et père" suit le docteur Pierre Jouffroy qui s'apprête à donner une conférence devant 300 confrères médecins lorsqu'une infirmière, anciennement à son service, lui annonce qu'il est le père de son fils et que celui-ci veut le voir…

Cette comédie cocasse est jouée par la troupe Atoucoeur de Longué-Jumelles dans la salle Emile-Joulain les vendredi 10, 17 et 24 mars à 20h30. Samedi 11, 18 et 25 mars à 20h30. Dimanche 12 et 19 mars à 15 heures.

Tarifs : adulte : 7 euros, enfants du 12 à 16 ans : 3 euros, moins de 12 ans : gratuit. Groupe (minimum 10 personnes) : 6 euros. Réservations : 02 41 38 45 24 www.troupe-atoucoeur.fr