0

Les membres des Conseils d’Administration du CCAS de Longué-Jumelles et du Logement Foyer ont décidé de transférer le service de portage de repas auparavant géré en mairie de Longué au Logement Foyer « les Charmilles ». Une nouvelle ligne 06 74 75 61 56 et une nouvelle interlocutrice : Sylvaine Aubergeon sont à l’écoute des bénéficiaires actuels et futurs .

A lire dans une prochaine édition sur Longué