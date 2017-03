Longué-Jumelles Les marchés des producteurs s’ouvrent avec l’Hydronef

0

En partenariat avec la chambre d’agriculture du Maine-et-Loire, la ville de Longué-Jumelles lance, dimanche 2 avril, la nouvelle saison des marchés de producteurs de 9h à 13heures. C’est également l’ouverture au public de l’hydronef ouvert en avril, mai, juin et septembre du mercredi au vendredi de 14h à 18h. Le week-end de 11h à 18H ; En juillet et août du mercredi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h. Le week-end de 11h à 18h. Jours féries de 14h à 18h. Tarif : visite libre gratuite. Visite guidée (sur réservation par groupe de plus de 5 personnes ): 2€/personne