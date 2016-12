Longué-Jumelles Le théâtre invite à Brion

Pour les amateurs de théâtre il n’y a pas de frontière. Ainsi Brion, petit bourg à quelques encablures de Longué-Jumelles invite à la détente en compagnie de sa troupe « les déridés du rideau». Les 27/28/29 janvier ainsi que les 4/5/6 février 2017 la troupe emmenée par Gaëlle Monchicourt présentera deux pièces : Une petite de 10 minutes jouée par 4 enfants "sourde comme un pot" de P.Mermaz , et la pièce principale d’une durée de 1h40mn jouée par les 9 comédiens de la troupe intitulée « Evasion garantie » de Y. Taburet. En salle commune des loisirs, route de Beaufort, à Brion , à 20h30 le vendredi et samedi. 14h30 le dimanche. Tarifs: 6 euros / adulte et 1 euro/ enfant de -12 ans

Réservation:Mme Folliot Claudine 06 25 78 80 36. M Folliot Stéphane 06 80 05 53 61 ou Mme Monchicourt Gaelle 06 61 52 24 58