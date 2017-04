Longué-Jumelles La ville de Longué-Jumelles fait sa mue culturelle

0

Longué-Jumelles mène depuis 2011 une politique volontaire et affirmée dans le domaine culturel. En septembre 2016, une réflexion a été menée avec la Municipalité et le service animation et communication afin de dresser un bilan et de proposer une nouvelle mouture de l’organigramme.

A la communication : Lathana Beillard, auparavant chargée de l’animation, a maintenant en charge l’organisation et la gestion des outils de communications interne et externe (presse, réseaux sociaux, panneaux lumineux , bulletin municipal…..

A l’animation : Valérie Genais, auparavant chargée d'accueil au Moulin Hydronef depuis 2015. Elle va travailler avec Mme Le Coq et Mme Schoubert sur une programmation s'articulant autour du Moulin et de l'EIP (Marché de producteurs, Chasse aux œufs, Nuit des musées, 4 Vents...). sont bureau se situe à la salle EIP.

A l’accueil du moulin Hydronef : Anne Waite-Beaumont, recrutée pour le période estivale d'avril à septembre

Plus de développement dans une prochaine édition sur Longué