Longué-Jumelles Festival : les 4 vents se réinventent

Ce festival qui se déroulait chaque année en juillet , pendant 4 vendredis, verra cette année sa programmation évoluer à raison d’un temps fort par mois pendant quatre mois et non plus 4 temps forts pendant 1 mois.

Le premier est fixé au 26 mai prochain avec la venue à L’église de Notre Dame de la Légion d’Honneur d’Angers Nantes Opéra . Dans le registre des histoires sacrées, la troupe diffusera un spectacle lyrique « Oratorios ».( voir CO du 16 mai). Entrée 8€ ;gratuit moins de 12 ans. Réservations : mairie : service animation.Tél 02 41 52 64 96.

Le prochain rendez-vous est fixé au 17 juin, à 19h, pour une soirée festive place de la mairie en association avec le club des Commerçants et Artisans du Grand Longué (CAC) et le jumelage Longué-Jumelles-Sinsheim. Gratuit.

Le troisième temps fort est fixé au samedi 8 juillet, à 23 heures sur l’esplanade du moulin l’hydronef pour un grand feu d’artifice. (Gratuit).

Le quatrième et dernier rendez-vous du 11 août , à 20h30, sera théâtrale et se situera au petit-théâtre vert du pré des grilles. (Gratuit)