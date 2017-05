0

Avec l’arrivée en 2016 de Yann Coutarel, nouveau responsable des espaces verts de Longué-Jumelles, la ville se fait un plaisir d’agrémenter les petits ïlots verts ou espaces d’agréments qui bordent les rues ou les places, ou les ronds-points d’un décor original et subtil.

Après avoir pris comme thème les jeux olympiques au printemps 2016 puis les plaisirs de l’automne en septembre, le service espaces verts s'est inspiré de jeux de sociétés pour dessiner ses décors. Pas cher, astucieux et très esthétique, le jeu des petits chevaux sur le champ de foire, le Rubicub à l’espace du moulin, les jeu de dominos et mikado sur la place de la mairie, le jeu de dés et cartes place de l’église, le monopoly pour signaler les avenues ou encore le bilboquet à Jumelles.

« Ces décors et la végétalisation qui les accompagnent répondent à la volonté de la ville d’offrir un cadre de vie, un décor vert qui espérons-le seront préservé du vandalisme » devait souligner Jacky Bouchenoire le premier adjoint au maire.