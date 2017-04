Longué-Jumelles Déchetterie : une benne 'éco-mobilier'

0

Depuis le 3 avril, la déchetterie de Longué , zone de la Métairie, est équipée d'une benne dans laquelle il est possible de déposer le mobilier usagé ou destiné à l'abandon. Après celle de Corné en 2014, la déchetterie de Longué est la deuxième sur le territoire du SMICTOM à être équipée de ce dispositif. Le mobilier ainsi collecté est recyclé dans le cadre d’une filière de déchets respectueuse de l’environnement.

Accessible aux heures d’ouvertures de la déchetterie du mardi au samedi de 09 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00 et du 15 novembre au 15 février : de 09 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30

Plus d’infos dans une prochaine édition en page Longué