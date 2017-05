0

Si vous aimez la poussière, les hurlements des moteurs, les bagarres pour doubler et s’assurer un bon chrono pour les qualifications, la course auto sur terre (UFOLEP) de Jumelles, organisée par l’ACJ et comptant pour une manche du championnat 49 , qui se courra le dimanche 28 mai vous ira à ravir.

Lieu : L’Ouche Mignonne (itinéraire fléché depuis Jumelles)

Entrée 6€ gratuit moins de 12 ans.

Début de la course 8heures. Fin vers 18 heures

Restauration sur place.

Vue imprenable sur le circuit à partir des buttes.

