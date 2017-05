0

L’amour avec un grand « A » et aussi la passion commune du cheval ont conduit ce samedi 27 mai Alexandra Guy, 33 ans, résidant à Longué-Jumelles, gérante d'Orstell’A et fille d'Isabelle Gast qui décédée, et Arnaud Macé, 40 ans, résidant à Longué-Jumelles, comportementaliste équin pour Orstell’A, fils de Viviane Dansin et de Louis Macé, retraités, se sont mariés en mairie de Longué-Jumelles.