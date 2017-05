0

L'ACL basket organise samedi 3 et dimanche 4 juin son 6e tournoi international de basket catégorie U13. 20 équipes (12 masculines et 8 féminines) dont des équipes de Hollande et de la Lettonie se mesureront dès samedi à 10 heures. En soirée, un match de gala opposant les U17 de Cholet–Basket à l’Hermine de Nantes fera la jonction avec la journée du dimanche.