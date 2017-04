Longué-Jumelles Voter, chiner et s'amuser, il y en avait pour tout le monde

0

A Longué, ce dimanche 23 avril, en matière de sortie il y avait le choix.

On pouvait voter, chiner et s’amuser. Pour l’un organisé par l’Etat, pour l’autre par le comité des fêtes et le dernier par les forains, c’est sous un franc soleil, du vent mais des températures estivales l’après-midi, que la population a pu exprimer ses souhaits.

Côté rue, le vide-grenier reste tendance avec néanmoins un peu moins d’exposants, « une centaine quand même » relève Daniel Mile le président du comité des fêtes.

Quant aux enfants et ados, ils n’étaient pas oubliés. Les manèges de toutes sortes qui ornaient le champde foire leur ont fait oublier que c’était le dernier jour de vacances scolaires.