Longué-Jumelles Vigilance constante sur la qualité de l’eau

Lors de la séance du conseil municipal du 27 mars dernier, il y a été exposé le résultat de prélèvements sur la qualité de l’eau brute. La ville va devoir réaliser une étude qui sera menée par le bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) suite à la présence de deux substances détectées à de très faibles taux et qui restent bien en dessous des seuils limites réglementaires. Il s'agit de traces de trihalométhane et de pesticides. Une analyse plus approfondie va être menée pour en connaître les origines.

Plus de détails dans une prochaine édition