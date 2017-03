Longué-Jumelles Un poids lourd se couche au rond-point de l'A85

0

Ce jeudi matin, vers 9 heures, un poids lourd immatriculé en Espagne venant du Mans et se dirigeant vers Saumur s'est couché, pour des raisons qui restent à déterminer, à la sortie du rond-point de la D 938 à hauteur de l'A 85, route de Jumelles.

Sans gravité pour le conducteur espagnol, la cargaison comprenant uniquement des pièces mécaniques ne présentait aucun risque de pollution.

Les pompiers de Longué, Saumur et Beaufort sont intervenus.

Aucun blessé n'était à déplorer et la circulation a été assurée et sécurisée par la gendarmerie de Longué et le peloton motorisé de Vivy.

L'agence technique départementale de Baugé était également présente pour nettoyer la chaussée.

Le dépannage Pineau de Cuon a procédé à la remise sur roue du semi-remorque et la voie a été rendue à la circulation vers midi.