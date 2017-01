Longué-Jumelles Théâtre : les réservations sont ouvertes

0

Vendredi 10 mars sera donné les 3 premiers coups qui feront lever le rideau sur les comédiens de la troupe de théâtre Atoucoeur. En pleine répétition et sur la préparation des décors, la troupe est visiblement impatiente de revoir son public.

Pour ce premier rendez-vous avec son public fixé au 10 mars pour la générale, les comédiens amateurs travaillent assidûment tous les mardis une comédie en deux acte de Ray Cooney intitulée « Impair et père ».

8 représentations sont programmées pour les vendredis 10,17 et 24 mars. Les samedis 11,18 et 25 mars à 20h30 ainsi que les dimanches 12 et 19 mars à 15 heures.

Les réservations sont ouvertes au 02 41 38 45 24 après 19 heures au tarif de 7€ pour les adultes,3€ pour les 12 à 16 ans , gratuit en dessous. Groupe de 10 personnes : 6e/personne. Plus de renseignements sur le site www.troupe-atoucoeur.fr

Plus de précisions sur la pièce dans une prochaine édition sur Longué