Longué-Jumelles Voir sans être vu. Les personnes malveillantes sont averties

0

La “Participation citoyenne” prend une nouvelle dimension avec la mise en place des panneaux signalétiques validés par la gendarmerie du département.

Sept panneaux « participation citoyenne » disposés aux différentes entrées de ville des communes de Longué (Avenue de Saumur, Routes de Saint Philbert, Beaufort,des Rosiers et Saint Martin) et de Jumelles ( D938), rappellent qu’un protocole « participation citoyenne » cosigné entre la préfecture, la commune et la gendarmerie associe des citoyens locaux dans la protection sécuritaire de leur environnement.

Obligatoires après la signature du protocole, ces panneaux ont un caractère dissuasif. « Toutes les personnes malveillantes qui pénètrent en ville sont averties » stipule le premier adjoint.

A lire dans une prochaine édition sur Longué