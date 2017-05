Longué-Jumelles Nuit des musées: L'hydronef objet de curiosités

0

Pour inciter les visiteurs à découvrir ce patrimoine local dans le cadre de la nuit des musées, le service animation de la ville avait adjoint deux animations culturelles. 9 courts métrages proposés par l’association « la boite carrée « de Nantes le vendredi 19 mai au soir, et une rencontre insolite avec un poète voyageur le samedi 20 mai au soir. Timide le vendredi soir (temps pluvieux) le public a mieux répondu le samedi soir avec le soleil retrouvé et des températures plus supportables.

A lire dans une prochaine édition sur Longué