Longué-Jumelles "Les Tites Bouilles" ont un an

La microcrèche « Les Tites bouilles », qui se trouve rue de l’abbé Massonneau a ouvert ses portes fin février 2016. Elle célèbre sa première année d’existence. Actuellement, comme assez rapidement après son ouverture, la structure affiche complet. L’équipe est aussi passée de deux à quatre personnes depuis son ouverture.



La microcrèche a une capacité d’accueil de 10 enfants simultanément dont les âges vont de 2 mois et demi jusqu’à 6 ans. Lucille Cornette, directrice de l'établissement et infirmière puéricultrice précise : « au bout d’un an, nous sommes très contentes de l’évolution de la structure. Elle s’est bien développée. Il y a même parfois un peu d’attente pour accueillir des enfants ».

Plus de détails dans une prochaine parution du journal.



Contact

Les Tites Bouilles

4, rue de l’Abbé Massonneau à Longué-Jumelles

www.lestitesbouilles.fr

Tél. 06 70 24 47 00