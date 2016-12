Longué-Jumelles Le mur d'escalade à visiter et à essayer

0

Le mur d’escalade du complexe sportif Emile Joulain de Longué-Jumelles ouvrira ses portes aux jeunes et au grand public pour venir voir de quoi on parle et surtout ce que l’on peut faire les mercredi 4 janvier 2017 et mercredi 11 janvier 2017 entre 18h30 et 21h30.

Tous les renseignements sur l'adhésion, les cours... vous seront donnés à cette occasion par Laurent Chargy, le président du Club Alpin Français de Saumur.

Plus de renseignements dans une prochaine édition papier sur Longué