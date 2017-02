Longué-Jumelles Le Décasport va prendre de la hauteur

0

Fort de son premier succès de juin 2016, l'association "Longué-sports événements" de Longué-Jumelles organise le dimanche 25 juin 2017 sa seconde édition du décasport ouvert à tous et toutes à partir de 18 ans. Dix disciplines sportives dont deux nouveautés cette année sont au programme.

Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes et les dossiers et règlement complet sont disponibles sur le site internet decasportlonguejum.wixsite ;com/decasportlongue ou villedelonguejumelles.fr/rubrique sport ou auprès d’Arnaud Albert, service des sports de Longué-Jumelles (06 60 85 50 63) sport@ville-longuejumelle.fr ou Yann Niore (niore.yann@orange.fr)

