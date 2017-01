Longué-Jumelles Le bon bilan des pompiers

0

En 2016, le centre de secours de Longué-Jumelles a été sollicité 473 fois, soit une augmentation de 7,73%. Or, depuis le 1er juillet 2016, « la signature de conventions de disponibilité et de retard à l’embauche accordée par la mairie de Longué-Jumelles a permis l’augmentation de ces départs. Concrètement, du 1er janvier au 30 juin, 67 départs n’avaient pu être assurés par manque de personnel. Seulement 10 pour les six derniers mois de l’année grâce à ce dispositif » devait souligner le Lieutenant Juan Rubio. Un geste très apprécié de la part du SDISS, « car 80% des interventions en milieu rural sont assurés par des pompiers volontaires » était-il rapporté.

