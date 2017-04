Longué-Jumelles La commune baisse ses "taxes ménages"

0

Les membres du conseil municipal se sont réunis ce lundi 3 avril dernier afin d’évoquer un sujet majeur : le vote des taux d’imposition de la commune pour l’année 2017. Ceux-ci sont annoncés à la baisse de moins 4 %.

La commune a délibéré sur trois taux d’impôts que l’on appelle communément les « impôts ménages ». Il s’agit de la taxe d’habitation ainsi que des taxes foncières sur le bâti et le non bâti. Face à l’harmonisation annoncée des taux d’imposition de la nouvelle intercommunalité qui entraîne pour Longué-Jumelles une hausse de ces trois taxes, les élus Longuéens et Jumellois ont décidé à l’unanimité une baisse des taux communaux afin de compenser cette hausse.