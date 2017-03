Longué-Jumelles Grip Kart se hisse à la seconde place dans le Winter Challenge

0

L’association Grip kart de Longué-jumelles est une équipe de karting née il y a 4 ans, entre plusieurs passionnés de karting, ayant comme objectif de participer à des courses individuelles et d’endurances.

Son endurance dans les épreuves lui vaut une belle deuxième place au challenge Winter qui s’est couru cet hiver.

Engagé depuis le début janvier de cette année dans le 'winter challenge' catégorie gentlemen’kart de 390cm3 qui se courait sur le circuit international d’Essay près d’Alençon (61) du 17 décembre 2016 au 19 mars 2017, Grip Kart de Longué, avec ses trois pilotes, a décroché une belle seconde place au général. « Un grand coup de chapeau pour les pilotes Samuel Pagny-Alexandre Lambert et Oscar Rousseau qui ont remporté plusieurs seconds podiums dans ce challenge hivernal qui comportait six courses dont cinq d’une durée de 2h et une finale de 4h30 et qui s’est déroulé dans des conditions parfois très difficiles avec de la pluie-neige, et fortes gelées » explique Gaël Souchu, pilote et coach de l’équipe.

