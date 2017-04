Longué-Jumelles Gérard Arnault se reconverti dans le débarras

0

Maçon de profession, l’envie de changer d’air et de métier a poussé Arnaud Gérard , originaire de la Côte d’Armor, a posé ses valises à Longué –Jumelles après avoir rencontré une longuéenne. Il décide alors de créer une brocante qui s’apparente plus à un bric à brac, dans sa nouvelle demeure des Goulièvres, route de la Tourte. « La brocante, c’est la découverte d’un passé, c’est le plaisir de redonner parfois une seconde chance à ce qui est destiné à être jeté » se plait-il à dire.. Autant dire que chez lui, on trouve de tout. De la vaisselle, des livres, des meubles, des appareils ménagers, des tondeuses à gazon, des aspirateurs, de vieux appareils photos… Un véritable capharnaüm !

A lire dans une prochaine édition sur Longué