Longué-Jumelles Deux réunions du conseil municipal

La prochaine réunion du Conseil municipal a lieu ce lundi 27 mars 2017 à 18 h 30, séance initialement prévue aux diverses décisions fiscales et financières à prendre pour l’année 2017, mais dont une partie de l’ordre du jour est reportée au lundi 3 avril. La municipalité ne dispose pas encore d’éléments financiers et fiscaux suffisants de la part de la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire qui lui permettrait de prendre toutes les décisions utiles. Le maire, Frédéric Mortier, précise : « Face à ce manque d’information, j’ai décidé de maintenir notre prochain Conseil Municipal le 27 mars et de prévoir un conseil suivant dès le 3 avril 2017, second conseil qui sera consacré spécifiquement au vote des taux des trois taxes locales « Ménage » et des Budgets 2 017 Commune et annexes, Eau, Assainissement ».



Lors de la séance de lundi prochain, il sera notamment abordé et délibéré la validation des comptes de gestion et administratifs des budgets de la commune et annexes pour l’année 2016, l’attribution des subventions aux associations, les dénominations du pôle de santé pluridisciplinaire et la voie du futur lotissement « seniors ».



Les deux prochaines réunions du Conseil municipal :

Lundi 27 mars 2017 – 18 h 30

Lundi 3 avril 2017 – 18 h 30