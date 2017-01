Longué-Jumelles Condamnée pour avoir négligé le code de l'environnement

0

La société de travaux publics Pineau de Longué-Jumelles a été condamnée jeudi dernier 12 janvier par le tribunal correctionnel de Saumur à remettre en état une plateforme de déchets qu'elle exploite à Longué. Elle a deux ans pour le faire. Le dirigeant de la société a été condamné à huit mois de prison avec sursis.

Cette entreprise de terrassement et démolition exploite une plateforme de 14 300 m2 sur laquelle est entreposé tout ce que l'entreprise extrait de ses chantiers.

Le problème, c'est qu'elle ne s'est pas suffisamment préoccupé des dispositions réglementaires. Le dirigeant a pourtant été rappelé plusieurs fois à l'ordre.

Sur place, on n'a pas retrouvé d'amiante, mais il a été détecté des traces de métaux lourds (mercure, cadmium, zinc...).

L'avocat de la commune a dénoncé les « dangers pour la nappe d'eau souterraine et même la Loire ». Le défenseur des deux associations parties civiles, France nature environnement et La Sauvegarde de l'Anjou, en est persuadé : « On a une pollution de forte ampleur sur le site ».

Le procureur estime que « la terre de ce lieu est pourrie pour des années ».

De son côté, l'avocat de l'entrepreneur a simplement reconnu quelques « manquements purement formels » et a mis en avant une réglementation « de plus en plus contraignante ».

En plus de la remise en état du site, le tribunal a condamné l'entreprise à des amendes à hauteur de 27 000 €.

Lire notre article dans Le Courrier de l'Ouest du mercredi 17 janvier, édition de Saumur.