Longué-Jumelles C'est carnaval à l'école du Sacré-Coeur

Au marché de Longué, dans les rues, dans les classes puis tous réunis, carnaval a été fêté avec faste ce jeudi 23 mars à l’école primaire du Sacré-Cœur –Notre- Dame- du Thenais.

Revêtus de costumes aux couleurs chatoyantes, grimés et accompagnés de l'équipe pédagogique, des parents et de membres de l’association des parents, les 136 enfants de la maternelle ont pour le grand plaisir des habitants et des passants, sillonné la ville dès 9 heures tandis que les 222 élèves du primaire tous aussi grimés et masqués attendaient patiemment le retour des petits pour se mêler à eux pour une grande fête de carnaval dans la cour de l’école.