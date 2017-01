0

Le 20 janvier dernier, la maison d’assistantes maternelles « Au bonheur des p’tits loups » a convié, pour la nouvelle année, familles et enfants à partager une galette et un verre de l’amitié.

Ce fut une occasion d’échanger avec les familles et d’aborder les différentes activités passées et à venir.



Renseignements :

« Au bonheur des p’tits loups »

4, rue Philippière

49160 Longué-Jumelles

Tél. : 02 41 59 04 51

email: mamaubonheurdesptitsloups@orange.fr