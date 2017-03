L'OM et Puma officialisent leur union pour 5 ans à partir de 2018

0

L'Olympique de Marseille et Puma ont officialisé dimanche leur union: l'équipementier allemand remplacera Adidas pour cinq ans à compter de 2018-2019, un contrat dont le montant n'a pas été précisé mais qui est, selon le club, "le plus gros" de son histoire.

Ce nouveau partenariat marque symboliquement un nouveau départ pour le club, dont Adidas (à l'exception d'une parenthèse entre 1994 et 1996) était le partenaire depuis 1974, et qui a un nouveau propriétaire, l'Américain Frank McCourt, depuis le mois d'octobre.

Avec l'arrivée de Frank McCourt, il était "logique", selon des experts du marketing sportif interrogés récemment par l'AFP, que l'OM souhaite "capitaliser" sur son nouveau projet.

"C'est un formidable témoignage de confiance pour notre projet OM Champion", porté par la nouvelle direction de l'OM, salue d'ailleurs dans un communiqué le nouveau président du club marseillais, Jacques-Henri Eyraud. "Ce contrat va nous assurer des recettes annuelles conséquentes, nécessaires à l'atteinte de nos objectifs sportifs", se félicite aussi l'OM dans son communiqué.

Le montant du partenariat - "le plus gros contrat commercial de l'histoire du club", selon Jacques-Henri Eyraud - n'a pas été précisé, mais selon L'Équipe, il pourrait être de près de 15 millions d'euros par saison.

Jusqu'ici, Adidas payait un minimum garanti de 10 millions d'euros annuels pour figurer sur le maillot de l'OM. "On est loin des plus grands clubs européens qui peuvent obtenir dans les 50 millions par an, voire des contrats records comme Adidas et Manchester United pour 90 millions", rappelait récemment à l'AFP Vincent Chaudel, expert sport pour le cabinet Wavestone.

- "Grandes ambitions" -

"L'Olympique de Marseille est l'un des clubs les plus renommés dans le monde, et compte sur le soutien de supporters enthousiastes et passionnés", salue dans un communiqué distinct Puma, qui n'oublie pas de rappeler que l'OM a remporté la Ligue des Champions en 1993. "Le nouveau propriétaire veut faire du club le futur vainqueur des championnats français et européen", souligne encore la marque allemande, une filiale depuis 2007 du groupe français Kering.

"Les nouveaux propriétaires ont de grandes ambitions et des plans pour l'avenir. Nous sommes convaincus que c'est un choix judicieux pour Puma", déclare le PDG de la marque allemande Bjoern Gulden, cité dans les deux communiqués.

Parmi les formations déjà équipées par Puma, deux figurent en Ligue 1, les Girondins de Bordeaux et le Stade Rennais. En Europe, Arsenal en Angleterre et le Borussia Dortmund en Allemagne, comme les équipes nationales d'Italie, de Suisse, d'Autriche et de République tchèque, font aussi partie du portefeuille de la marque, qui est aussi le sponsor de plusieurs joueurs à titre individuel, dont les attaquants des Bleus Antoine Griezmann et Olivier Giroud.

La relation d'Adidas avec l'OM - qui a écrit les plus belles pages de son histoire dans des maillots floqués des trois bandes de la marque - était notamment incarnée par l'ancien propriétaire Robert-Louis Dreyfus, décédé en 2009. Alors à la tête de l'équipementier allemand, il avait pris la présidence du club en 1996, misant notamment sur la visibilité de l'OM pour installer davantage Adidas sur le marché français.

La marque Puma a quant à elle été créée en 1948 par Rudolf Dassler, le frère du fondateur d'Adidas, Adolf "Adi" Dassler.

Avant d'officialiser ce partenariat, Puma avait soigneusement vendu la mèche dans les rues de Marseille depuis vendredi en affichant, aux couleurs du club et avec son logo, une série de slogans faisant référence à l'histoire de l'OM, à sa rivalité avec le PSG, ou aux autres stars que la marque équipe, dont le sprinteur Usain Bolt.