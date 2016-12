Loiré Journée handisport avec des champions le 14 janvier

0

La présence de Cindy Moreau (bronze) et Thibault Vallette (or), médaillés aux Jeux paralympiques et olympiques de Rio, et de Dorothée Mériau (basket fauteuil à Londres 2012) est annoncée à la Journée Handisport, samedi 14 janvier à Loiré. Des ateliers découvertes ouverts à tous seront accessibles à partir de 15 h 30, et suivis d'un match en basket fauteuil (National 2) opposant Angers à Saint-Herbalin, à 18 h 30.

Entrée 1 €, gratuit moins de 3 ans.