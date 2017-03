Loiré Jacques Montembault au Safran le 25 mars

0

Pianiste, comédien, chanteur, auteur… Jacques Montembault est seul en scène dans « Demain, peut-être… ». Dans cette romance théâtrale créée il y a un an, il est question des femmes, de la musique et des poètes. L’artiste pouancéen montre toutes les facettes de son talent dans ce voyage intimiste teinté d’humour et de mélancolie sur les notes de Beethoven, Fauré, Dimey, Bill Evans… Samedi 25 mars au Safran à Loiré. 12 €. Réserver au 02 41 26 31 90.

A lire dans « Le Courrier de l’Ouest », édition Nord-Anjou, de mardi 21 mars.