Loiré Deux spectacles au Safran samedi 20 mai

Samedi 20 mai, le théâtre de poche Le Safran à Loiré propose deux spectacles. La soirée débutera à 20 h 30 avec « Donne-moi de mes nouvelles ». Les textes d’Allain Leprest sont dits par Lionel Salmon avec Guy Raimbault à l’accordéon et aux percussions. La mise en scène est signée Jean-Luc Placé.

Suivra à 21 h 30, « Nomades » de et par Gabriela Barrenechea et Lionel Salmon, toujours dans une mise en scène de Jean-Luc Placé.

