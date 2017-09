Loire-Atlantique Le tremblement de terre breton ressenti jusqu'à Nantes

0

C'est la dernière alerte sismique répertoriée en France. Il était 3h43 ce jeudi quand la terre s'est mise à trembler légèrement à 25 km au nord de Châteaubriant.

Ce léger séisme a été ressenti jusqu'à Nantes, comme en témoignait un Nantais ce jeudi matin : "Bruit faible et très court (comme une porte qui claque en faisant trembler les cloisons). Phénomène ressenti cette nuit à 3 h 45 environ".

Selon le rapport du Centre d'énergie atomique, il s'agit d'un séisme mineur de magnitude 3.9 sur l'échelle de Richter (qui va jusqu'à 9 et plus), dont l'épicentre se situe entre Janzé et le Theil-de-Bretagne, tout proche de la départementale 94 reliant Rennes à Nantes. Néanmoins, au vu des 249 témoignages recensés depuis ce jeudi matin par le bureau d'étude sismologique de Strasbourg, il a été davantage ressenti sur la région rennaise.

Ainsi, des habitants de Bourgbarre (35230) racontent avoir entendu "un grondement de quelques secondes (5 a 10) proche et assez fort (type avion qui passe proche du toit). C'était suffisant pour me réveiller en sursaut. Et c'est arrivé aussi subitement que ça s'est arrêté". Une à deux minutes après, ils ont entendu un plus léger grondement.

À Janzé (35), la sensation était plus forte : "Une sensation de glissement de terrain, comme si l'on secouait la maison, qu'une explosion en carrière avec eu lieu et que les pierres tombaient à côté de l'habitat" commente encore un témoin.

De même qu'à Guiguen (35) : "C'était un grondement au loin qui s'est rapproché jusqu'à faire vibrer un peu les murs. Je n'ai jamais ressenti ça depuis 10 ans que j'habite cette maison. La vibration dans les murs est partie rapidement. Le tout à duré 10 secondes à peine."