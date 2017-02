Invité de la rédaction Serge Bardy (PS) : "Hamon n'est pas un coupeur de têtes"

Sur Benoît Hamon

" Benoît Hamon a dit qu’il n’était pas un coupeur de têtes. Ni lui, ni ceux qui lui sont proches n’ont l’intention de s’immiscer dans les candidatures. Ni aux Législatives, ni aux Sénatoriales ».

Sur les politiques angevins Marc Goua, Daniel Raoul et Jean-Noël Gaultier

"« C’est la première fois qu’ils se retrouvent dans la minorité alors qu’ils ont toujours eu l’habitude d’être dans la majorité. Il va falloir qu’ils s’habituent à ce que la pensée unique est terminée ».

Sur François Fillon

"« La défense de François Fillon me choque. Imaginez quand Cahuzac a été mis en cause, à juste titre, que nous soyons montés au créneau en disant que c’était la droite qui avait instrumentalisé l’affaire et qui avait envoyé son argent en Suisse ! Il n’y a pas à se fourvoyer en parlant de complot institutionnel. C’est complètement maladroit et même insensé de dire cela".