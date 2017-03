L'invité de la rédaction Pascal Gannat (FN) : "On a bâti une machine qui monte"

Chef de file du Front National à la Région, Pascal Gannat est l'invité de la rédaction du Courrier de l'Ouest. Dans nos éditions de ce vendredi, il évoque la campagne présidentielle et le programme de son parti.

Extrait de son interview :

« Notre idée est d’obliger les entreprises et les branches à former des gens en France. De plus, un chômeur doit être mobilisable. Je trouve inadmissible qu’un chômeur n’accepte pas des emplois. Au Danemark, un enseignant qui est au chômage a le droit de le refuser deux fois et la 3e, on lui diminue ses indemnités. »