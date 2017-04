L'invité de la rédaction Jean-Luc Rotureau explique pourquoi il soutient Macron

Elu départemental et conseiller municipal à Angers, Jean-Luc Rotureau est l'invité de la rédaction du Courrier de l'Ouest.

Son interview est à lire dans Le Courrier de l'Ouest de ce jeudi. L'élu angevin y explique pourquoi il soutient Emmanuel Macron. Extrait :

Jean-Luc Rotureau : « A l'issue des municipales, on a créé avec des amis un mouvement politique qui s'appelle « Nouvel élan pour une citoyenneté active ». D'autre part, nous sommes un certain nombre à militer au sein de Cap 21; un mouvement qui a décidé de rallier Emmanuel Macron. Nous avons analysé son projet et nous nous sommes retrouvés sur trois axes : partir du terrain ; faire appel à l'intelligence collective en prenant en compte la population dans son ensemble ; dépasser les clivages. »