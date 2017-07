Limalonges Des retours d'un festival de musique sous contrôles

0

Les militaires de la communauté de brigades de Sauzé-Vaussais ont effectué des contrôles renforcés Limalonges à l'occasion du festival du fil et du son qui s'est déroulé le week-end dernier à Civray dans la Vienne.

Pour ces contrôles, des chiens des groupements cynophiles de Celles-sur-Belle et Rochefort étaient mobilisés.

Au total, 350 véhicules ont été contrôlés. 14 procédures ont été établies pour des détentions et usages de stupéfiants. 50 grammes d'herbe de cannabis, 15 grammes de résine de cannabis et 7 grammes de champignons hallucinogènes ont été saisis et détruits. Un automobiliste qui conduisait sous l'emprise des stupéfiants s'est vu confisquer son permis.

