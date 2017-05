Ligue des champions: Real-Atletico et Monaco-Juve pour une option

0

Le Real tentera de prendre d'emblée un certain avantage en recevant l'Atletico dans un nouveau derby madrilène, mardi en demi-finale aller de Ligue des champions, alors que Monaco voudra sa revanche contre la Juventus mercredi.

. Madrid contre Madrid

Mardi (20h45): Real Madrid (ESP) - Atletico Madrid (ESP)

Les rivaux de la capitale espagnole se retrouvent en C1 pour la quatrième fois en quatre ans, après les finales 2014 et 2016 et les quarts 2015, qui ont tous souri au Real. L'avantage psychologique est donc du côté des Merengues.

Quoique: les Colchoneros n'ont connu qu'une défaite en dix matches face à leur rival local sur la scène nationale depuis leur revers dans la finale 2014, signant cinq victoires et quatre nuls, le dernier étant un 1-1 à Bernabeu en avril.

Le Real possède cependant plus d'expérience européenne, puisqu'il dispute sa septième demi-finale consécutive en Ligue des champions (record). Mais attention: le tenant du titre a intérêt à faire le plein à domicile, car les déplacements en demi-finales de C1 ne lui réussissent guère dernièrement (une seule victoire, pour deux nuls et quatre défaites).

Au cours d'un match hautement tactique, entre l'"Atleti" plutôt défensif de Diego Simeone et le Real plus allant de Zinedine Zidane, il y aura un duel à distance de buteurs, entre Griezmann, qui avait raté un penalty lors de la finale 2016, et Cristiano Ronaldo, qui a franchi la barre des 100 buts dans l'épreuve-reine mais qui vient lui aussi de rater un penalty, samedi contre Valence (victoire 2-1).

Benzema de son côté tentera d'inscrire son 52e but en C1, ce qui lui permettrait d'être le seul meilleur buteur français devant le légendaire Henry (51). Il devrait être associé à Cristiano et Isco, a priori le remplaçant de Bale (blessé).

. Monaco veut sa revanche

Mercredi (20h45): Monaco (FRA) - Juventus Turin (ITA)

Entre le club de la Principauté et celui du Piémont, c'est presque un derby. Mais dans les têtes, la proximité sera plus historique que géographique: la Juventus avait éliminé l'ASM en quart de finale 2014-2015 (1-0, 0-0), avant de s'incliner en finale. Aucun club français n'a jamais éliminé la Juve, d'ailleurs.

Il y aura une opposition de styles, entre une équipe de Monaco qui affole les compteurs avec 146 buts marqués en 57 matches toutes compétitions confondues (2,5 buts en moyenne), et une formation turinoise hermétique qui n'a encaissé que deux buts en 10 matches européens cette saison, et qui peut encore égaler le record en la matière (2 buts encaissés par l'AC Milan sacré en 1994).

Monaco a sorti des équipes joueuses (Manchester City et Dortmund). Son attaque flamboyante, menée par le renaissant Falcao et l'incroyable Mbappé (18 buts sur ses 18 derniers matches à 18 ans), et animée par les créatifs Bernardo Silva et Lemar, se frotte désormais à une forteresse.

Car la "Vieille Dame" est surtout une "Dame de fer", grâce notamment à sa BBC (Buffon-Bonucci-Chiellini). Tout en ayant de belles munitions en attaque, avec Higuain dans l'axe et Dybala en soutien, l'homme qui a inscrit un doublé au Barça en quart de finale (3-0, 0-0).

Monaco "est une formation qui se projette beaucoup vers l'avant, qui attaque en nombre et qui marque beaucoup de buts, mais cela veut dire aussi que nous aurons des espaces", a avancé le jeune Argentin.