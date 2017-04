Ligue des champions: Monaco et Mbappé sans pitié contre un Dortmund meurtri

0

Deux buts pour Kylian Mbappé! Face à un Borussia Dortmund meurtri psychologiquement par l'attentat de la veille, Monaco été sans pitié en s'imposant 3 à 2 en Allemagne, mercredi en quart de finale aller de Ligue des champions.

Les deux jeunes pépites de l'équipe de France, Mbappé, 18 ans, et Ousmane Dembélé, 19 ans et auteur du premier but allemand, se sont livré le duel que l'on attendait.

L'ASM, revenu de loin au tour précédent contre Manchester City (3-5, 3-1), sait cependant qu'un match retour peut réserver des surprises, même si une victoire avec trois buts à l'extérieur met évidemment en situation favorable.

Le match, programmé mardi, avait été reporté après l'attentat qui a visé le bus des joueurs de Dortmund mardi, dans lequel le défenseur central Marc Bartra a été blessé.

Malgré la stupeur, et l'inquiétude provoquée par une revendication islamiste, le public était revenu remplir le stade, et quelques centaines de supporters monégasques avaient passé la nuit dans la Ruhr pour assister tout de même à la partie.

"Nous devrons jouer avec notre ADN, essayer de jouer notre jeu offensivement" avait promis le coach monégasque Leonardo Jardim. C'est ce qu'ont fait ses hommes, rapides en contre, et dangereux même lorsqu'ils ont été dominés.

En première période, Dortmund a semblé encore sous le choc des événements de la veille, et Monaco a atteint la pause avec deux buts d'avance, alors que Fabinho avait raté un penalty.

- Fabinho rate un penalty -

Après la pause, les Allemands sont revenus dans le match, mais l'arrière-garde monégasque a pris deux buts. Mais Mbappé avait permis de sceller l'avantage à la 79e minute.

Le jeune prodige monégasque, dangereux sur quasiment chacune de ses actions et Falcao, qui apportait sa présence physique au centre, ont mis au supplice pendant une mi-temps la défense à trois composée par Thomas Tuchel avec Bender, Sokratis et Piszczek, pour compenser l'absence de Bartra.

Le public du mythique "Mur Jaune" avait beau s'époumoner, ses protégés ne semblaient pas vraiment avoir la tête au football.

Dès la 16e minute, Mbappé obtenait un penalty, que Fabinho expédiait hors du cadre. C'était le premier échec du Brésilien sur penalty dans sa carrière professionnelle, après 17 réussites. Au match aller à Manchester City, c'est Falcao qui avait raté un pénalty.

Mais les vagues rouges et blanches revenaient régulièrement, et à la 31e minute, sur un nouveau contre, Bernardo Silva remontait tout le terrain balle au pied avant de servir Lemar sur l'aile, dont le centre trouvait Mbappé (1-0, 19e).

Et avant la mi-temps, la défense allemande craquait de nouveau avec un but contre son camp de Sven Bender, d'une belle tête plongeante, alors qu'il était à peine sous pression de Falcao (35e).

Mené 2-0 à la pause, Thomas Tuchel a procédé à deux changements. Pulisic, 18 ans, et Sahin sont rentrés pour le capitaine Schmelzer et Bender, et le match a changé d'âme.

- 'Dortmund, Dortmund' -

Le Borussia a monopolisé le ballon, Dembélé, Pulisic et Kagawa ont multiplié les incursions, et il fallait une charnière Glick-Jemerson en acier trempé pour contenir les assauts des Jaune et Noir, alors que Monaco était privé de trois joueurs défensifs majeurs, les internationaux Mendy et Djibril Sidibé, et le récupérateur Bakayoko, suspendu.

Dembélé, à la 57e minute, trouvait finalement l'ouverture (2-1) à l'issue d'une action collective avec Kagawa.

Toujours dominé, Monaco procédait alors par contres, et Mbappé profitait d'un ballon mal dégagé par la défense de Dortmund pour se présenter seul face au gardien Bürki et marquer son deuxième but de la soirée (3-1, 79e).

Porté par son public, Dortmund parvenait une nouvelle fois à réduire l'écart en fin de match, par Shinji Kagawa (3-2, 84e).

Le match s'est terminé par une ovation des supporters de Monaco qui ont scandé "Dortmund, Dortmund", applaudit par les fans de Dortmund.