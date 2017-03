Ligue des champions: le PSG balaie le Bayern et affrontera le Barça en demie

0

Le Paris SG a pris rendez-vous avec le FC Barcelone en demi-finale de la Ligue des champions féminine en battant sans problème le Bayern Munich 4-0 en quart de finale retour, mercredi au Parc des Princes, après un revers 1-0 à Munich à l'aller.

Le PSG atteint ainsi, comme les deux dernières saisons, un dernier carré de C1 que les doubles championnes d'Allemagne échouent en revanche à découvrir.

Il croisera en demi-finales (22-23 et 29-30 avril) le Barça, qui a sorti parallèlement la formation suédoise de Rosengard où évolue la Brésilienne Marta (1-0, 2-0).

De drôles de retrouvailles en perspective pour le club de la capitale, après l'incroyable scénario dont a été victime l'équipe masculine face à la bande à Messi en 8e de finale retour de Ligue des champions (4-0, 1-6)...

Les Parisiennes n'ont pas ménagé le suspense, avec d'emblée un but de Delie en renard (4e), avant ceux de Cristiane (dans un angle excentré puis sur une remise de Delie, 12e et 52e) et de Cruz récompensée de son pressing (42e).

Les Françaises, qui ont eu quatre autres occasions nettes par la paire Delie-Cristiane, ont étouffé les Allemandes, avec notamment Geyoro avortant les embryons d'attaques allemandes, et Cruz à la baguette, aussi précieuse à la récupération qu'à l'orientation. La capitaine s'est même permis des gri-gris devant l'expérimentée Behringer, qui dépitée concédait une faute (49e).

- 'On va prendre notre revanche!' -

Behringer, pourtant une des joueuses clefs de la conquête allemande de l'or olympique en août à Rio aux JO-2016, était hors sujet, à l'image de son coup franc totalement raté (41e).

Kiedrzynek, la gardienne parisienne, était au chômage technique, n'ayant eu qu'à suivre des yeux quelques frappes lointaines non cadrées.

A l'heure de jeu et juste avant un corner adverse, l'entraîneur parisien Patrice Lair s'est même permis de remplacer sa défenseur centrale Georges. La nouvelle secrétaire générale de la Fédération (FFF) laissait sa place à la Brésilienne Formiga, 39 ans, l'unique joueuse à avoir disputé toutes les éditions du tournoi olympique féminin (six depuis 1996).

Les Parisiennes évoluent habituellement dans les stades Charléty à Paris ou Georges Lefèvre à Saint-Germain-en-Laye. Pour un de leurs rares rendez-vous au Parc des Princes, le groupe de supporters Collectif Ultras Paris (CUP) a assuré l'ambiance.

Les joueuses sont d'ailleurs venues les saluer longuement devant leur virage. "On va jouer Barcelone, alors on va prendre notre revanche, OK, on sera là!", leur ont-elles lancé au micro.

Laure Boulleau, l'arrière gauche actuellement blessée et réclamée par les supporters, a ajouté: "Merci à tous, sans vous le club n'est pas le même. Merci d'être venus et de nous soutenir coûte que coûte!"