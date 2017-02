Ligue des champions: la Juventus met un pied en quarts

0

La Juventus Turin a fait un grand pas en vue de sa qualification en quarts de finale de Ligue des champions, en s'imposant (2-0) mercredi sur la pelouse d'un FC Porto réduit à dix pendant plus d'une heure.

Les buts de ce 8e de finale aller ont été marqués en milieu de deuxième période par deux remplaçants, le Croate Marko Pjaca et le Brésilien Dani Alves.

Alors qu'on attendait un duel à distance entre deux icônes aux mains gantées, les vétérans Gianluigi Buffon et Iker Casillas, le capitaine de la "Vielle Dame" a connu une soirée très tranquille au stade du Dragon.

L'ancien portier du Real et de la Roja a en revanche souvent été le dernier rempart d'une équipe déboussolée par l'exclusion dès la 27e de son latéral gauche Alex Telles, logiquement puni avec deux cartons jaunes en l'espace de deux minutes pour des tacles sur Cuadrado et Lichtsteiner.

Dominateur, le finaliste de l'édition 2015 de la C1 avait à ce stade déjà créé le danger par Higuain (18e) et Dybala (23e), tandis que Porto ne menaçait plus le but de Buffon depuis ce coup franc de Brahimi (6e).

Il a fallu attendre l'exclusion de Telles et un tir du droit de Pjanic, stoppé en deux temps par Casillas, pour voir la première frappe cadrée de la rencontre (33e).

L'ancienne idole du Real Madrid prouvait alors qu'il n'avait pas perdu ses réflexes à 35 ans, en sortant un superbe arrêt sur une frappe de Higuain déviée par le défenseur Felipe (39e), puis voyait une lourde frappe du gauche de Dybala heurter son poteau (45+1).

Au retour des vestiaires, le match restait quasiment à sens unique, mais Casillas bloquait facilement un nouveau tir de Dybala (53e), puis Khedira (60e) et Higuain (67e) manquaient le cadre de quelques centimètres.

La Juve, favorite après avoir terminé en tête de sa poule avec quatre victoires, dont trois à l'extérieur, finissait par débloquer le compteur grâce à Pjaca, qui battait Casillas d'un tir croisé en reprenant un ballon mal dégagé par Layun (72e).

Le quintuple champion d'Italie en titre, confortablement installé en tête de la Serie A, prenait alors le large sur un beau but de Dani Alves, qui frappait du gauche après un contrôle de la poitrine (74e).

Les hommes de l'entraîneur Massimiliano Allegri peuvent ainsi aborder en toute confiance le match retour qui se disputera le 14 mars au Juventus Stadium de Turin, en espérant oublier leur élimination douloureuse à ce stade de la compétition l'an dernier face au Bayern Munich.