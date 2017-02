Ligue 1: sans Gomis, l'OM assure face à Rennes

0

Marseille, orphelin de son meilleur buteur Bafétimbi Gomis blessé, est venu à bout de Rennes (2-0) grâce à des buts de Clinton Njie et Florian Thauvin, samedi lors de la 26e journée de Ligue 1, rassurant son entraîneur Rudi Garcia sur ses alternatives en attaque.

Défait lors de quatre de ses six derniers matches de championnat, l'OM (6e, 39 points) renoue avec un succès qui lui permet de revenir sur les talons de Saint-Etienne (5e), en déplacement à Montpellier dimanche (17h00), et de distancer Rennes (10e, 33 pts) dans la quête d'une place européenne.

Avant le Clasico du 26 février, l'OM a peut-être surtout trouvé la doublure tant recherchée de Gomis qu'il n'avait pas su dénicher lors du mercato hivernal: Clinton Njie, de retour de la Coupe d'Afrique des nations qu'il a remportée, et auteur de l'ouverture du score contre Rennes après plusieurs occasions franches (59e).

Car la question majeure de cette rencontre était de savoir comment les hommes de Rudi Garcia allaient pouvoir marquer sans leur meilleur buteur (16 buts), indisponible entre 4 et 6 semaines à cause d'une blessure au genou. La réponse? Deux des éléments du trio offensif aligné ont marqué (Njie et Thauvin, 64e) alors que Payet a touché à la transversale !

Les Marseillais ont montré qu'ils avaient bien retenu la leçon de la défaite de dimanche face à Nantes (3-2). Mangés dans l'impact face aux Canaris, les Olympiens ont décidé de prendre les choses en main d'entrée de jeu avec une énorme occasion dès la 3e minute.

Bien lancé dans la profondeur par Evra, qui a hérité du brassard, Njie s'est retrouvé complètement seul face à Costil mais son lob instantané est pas passé juste à côté.

- Payet dans les bon coups -

Puis cela a été au tour de Dimitri Payet, recrue phare du mercato, de tenter de débloquer la situation avec, coup sur coup, deux occasions tout aussi nettes: d'abord sur une accélération tranchante suivie d'une frappe enroulée superbe qui s'est écrasée sur le haut de la barre de Costil (10e) puis après un crochet dans la surface un tir enchaîné en puissance bien détourné par le portier rennais (20e).

Si l'OM s'est fait une frayeur avec Sertic, titularisé en défense centrale en l'absence de Rod Fanni et coupable d'une mauvaise relance pour son gardien qui a été à deux doigts d'être reprise par Mubele (23e), et a baissé de rythme dans la deuxième partie de la première période, il a su ne pas pu prendre de but et patienter pour trouver la faille.

Car, dès le retour des vestiaires, les hommes de Rudi Garcia ont retrouvé leur tempo infernal, avec toujours le duo Njie-Payet pour créer le danger. Tombé face à un Costil vigilant (52e) ou imprécis au moment de conclure (54e), le Réunionnais peut se consoler en se disant qu'il a été à l'origine de l'ouverture du score.

A l'affût d'un mauvais renvoi de Baal sur la passe appuyée de Payet, Njie a instantanément repris du droit pour tromper Costil (59e). De quoi délivrer un Vélodrome crispé.

A la conclusion d'un très beau mouvement offensif, à l'image de la talonnade de Sanson, Thauvin a inscrit dans la foulée le but du break d'une frappe limpide qui a pris Costil à contre-pied (64e).

Wesley Saïd, entré en jeu à une grosse demi-heure de la fin, pouvait laisser faire croire au même scénario fou du match aller (victoire renversante 3-2) mais son tir est passé à côté. De quoi permettre aux supporters marseillais d'entonner leur chant anti-PSG favori dans le temps additionnel pour lancer le choc tant attendu.

Résultats de la 26e journée de la Ligue 1 de football:

vendredi

Bastia - Monaco 1 - 1

samedi

Marseille - Rennes 2 - 0

(20h00) Caen - Lille

Angers - Nancy

Lorient - Nice

Metz - Nantes

dimanche

(15h00) Bordeaux - Guingamp

(17h00) Montpellier - Saint-Etienne

Lyon - Dijon

(21h00) Paris SG - Toulouse