Le Paris SG est allé battre Bordeaux 3 à 0 grâce à un doublé de Cavani (6, 47) et un but de Di Maria (40) et a consolidé sa deuxième place, à égalité de points (55) avec le leader Monaco qui accueille Metz samedi lors de la 25e journée de L1.

Le PSG a ainsi préparé de la meilleure des façons son 8e de finale aller de Ligue des champions face au FC Barcelone, mardi, au Parc des Princes.