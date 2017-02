Ligue 1: Paris donne un récital classique, Lyon vibre au son de Memphis

0

Le Paris SG s'est imposé en ténor à Marseille (5-1) pour le "clasico", tandis que Lyon a suivi la partition d'un Memphis Depay inspiré (doublé et passe décisive) pour humilier Metz (5-0), dimanche pour le compte de la 27e journée de L1.

. Rythme latino du PSG

Un but du Brésilien Marquinhos à la 6e minute, un de l’Uruguayen Edinson Cavani à la 16e, un d'un autre Brésilien, Lucas à la 50e: les trois premiers buts sont signés des Sud-Américains du PSG, pas du tout impressionnés par l'ambiance bouillante d'un Vélodrome à l'affluence record (65.252 spectateurs). L'Europe a ensuite été représentée dans les rangs parisiens par deux autres buteurs, l'Allemand Julian Draxler (61e) et le Français Blaise Matuidi (73e).

C'est Rod Fanni qui a sauvé l'honneur de l'OM, entre Draxler et Matuidi (70e). Pour Frank McCourt, propriétaire américain de l'OM aperçu prostré en tribune, ce premier "clasico" au Vélodrome sera dur à digérer...

Et dire qu'Unai Emery n'avait pas titularisé l'Argentin Angel Di Maria, qui avait fait très mal au Barça en Ligue des champions ! Le coach espagnol du PSG avait en revanche réservé une grosse surprise en titularisant un autre Argentin, Javier Pastore, en dépit d'une saison gâchée par les pépins physiques (10 matches seulement toutes compétitions confondues avant ce clasico).

Grâce à cette démonstration, le PSG recolle à trois points du leader Monaco, et devance même à la 2e place l'autre équipe à 59 points, Nice, grâce à sa différence de buts (+35 pour les Parisiens, +23 pour les Aiglons). Mission remplie.

. Metz et le blues de Memphis

Memphis Depay était partout: il a inscrit un doublé, poussé un Messin à marquer contre son camp et délivré une passe décisive à Alexandre Lacazette. "Je suis de plus en plus précis", a commenté le héros du jour au micro de beIN Sports. Lacazette a analysé un peu plus: "Il fallait laisser du temps à Memphis pour qu'il s'adapte à l'équipe et que l'on comprenne comment il joue de son côté. C'est de mieux en mieux au niveau de l'entente".

Même satisfecit du côté de l'entraîneur Bruno Genesio: "Memphis est en train de retrouver ses facultés physiques et donc, du coup, toutes ses qualités d'attaquant moderne, de percussion, de passeur et de buteur".

A signaler que la fête lyonnaise fut complète quand Mathieu Valbuena, qui revenait de blessure, a marqué le dernier but.

Ce fut un beau match, mais au classement, Lyon, 4e, est toujours loin de la 3e place, à 13 points devant...

Pour le FC Metz, les rencontres contre l'OL auront coûté cher cette saison: le match aller en Moselle avait été arrêté à la demi-heure de jeu après des jets de pétards sur le gardien lyonnais Anthony Lopes. Le club messin, sanctionné d'un retrait de deux points et d'un match à rejouer à huis clos, a fait appel et attend le verdict en mars.

. La Saudade des Verts

Mélancolie: Saint-Etienne a subi sa quatrième défaite consécutive toutes compétitions confondues face à Caen (1-0).

Les Verts sont désormais 6e à sept unités de l'OL. La fin de saison des Stéphanois va être longue, eux qui sont déjà éliminés de toutes les coupes, nationales et européenne.

C'est Ronny Rodelin, seul au milieu de la défense verte, qui a repris de la tête un centre de Vincent Bessat et a mis un coup derrière la nuque de Saint-Etienne.

L'entraîneur de "Sainté", Christophe Galtier a distribué les bons points: "Nous avons eu des temps forts sans concrétiser ce qui, malheureusement, est récurrent. Certains joueurs sont exemplaires, à l'image de Kevin Monnet-Paquet, d'autres sont encore très loin, à l'image de Robert Beric qui doit retrouver des repères et de la complicité avec ses partenaires".

Résultats complets de la 27e journée:

vendredi

Nantes - Dijon 3 - 1

Nice - Montpellier 2 - 1

samedi

Guingamp - Monaco 1 - 2

Angers - Bastia 3 - 0

Nancy - Toulouse 0 - 0

Lille - Bordeaux 2 - 3

Rennes - Lorient 1 - 0

dimanche

Saint-Etienne - Caen 0 - 1

Lyon - Metz 5 - 0

Marseille - Paris SG 1 - 5