Ligue 1: Monaco dans la peau du champion, le PSG très attendu

Monaco s'est encore un peu plus affirmé comme le grand favori pour le titre, en battant 2 à 1 Bordeaux samedi. Maintenant, tout le monde attend dimanche le retour sur les terrains du Paris SG après l'humiliation à Barcelone, lors de la 29e journée de L1.

. Monaco et Mbappé prêts pour City

C'est tout bénéfice pour Monaco. Le succès ne fut pas spectaculaire, mais l'ASM de Leonardo Jardim possède désormais 5 points d'avance sur Nice, et 6 sur le PSG qui joue dimanche à Lorient.

"Monaco est moins dominateur que Paris mais a des fulgurances. Ils seront dur à aller chercher je pense. Parce que, même quand c'est un peu difficile et que ça ne se présente pas comme ils veulent, ça passe quand même", n'a pu que constater Jocelyn Gourvennec, coach des Girondins.

Jardim a suivi son plan et il marché: le technicien portugais n'a fait entrer Falcao qu'après l'heure de jeu, et la situation s'est alors débloquée. Le Colombien a servi Mbappé qui a marqué, son 10e but de la saison à 18 ans. Didier Deschamps sera-t-il tenté de l'appeler pour la première fois jeudi?

Ce succès permet à l'ASM de préparer presque sereinement la venue de Manchester City, en 8e de finale retour de la Ligue des champions mercredi (victoire des Citizens 5-3 à l'aller). Presque, car Subasic a mal géré un dégagement, peu aidé il est vrai par son défenseur Jemerson, et a permis aux Girondins de réduire le score. Face aux troupes de Pep Guardiola une telle erreur sera interdite.

. Week-end intense pour Emery

Loin du terrain, le coach du PSG, Unai Emery, a vécu une journée dense. Son président Nasser Al-Khelaïfi l'a d'abord assuré de son "soutien plein et entier", dans une interview au Parisien, malgré la "remontada" barcelonaise historique en Ligue des champions (6-1 au retour; alors que le Barça avait été battu 4-0 en 8e de finale aller).

Evidemment, la conférence de veille de match n'a tourné qu'autour de ça. Il faut rappeler que celui que tout le monde nomme Nasser avait soutenu Laurent Blanc publiquement avant de le limoger l'été dernier. A cette remarque de la presse samedi, Emery a répondu: "Quand j'ai parlé avec lui (Nasser), j'ai senti sa confiance".

Et le technicien basque a aussi avoué qu'il n'avait pas songé à démissionner: "J'ai traversé beaucoup de mauvais moments dans ma carrière, si j'avais renoncé à chaque fois je serais à la maison depuis longtemps".

Et le match à Lorient, alors? Emery devra faire sans quatre joueurs: Motta, Lucas et Matuidi, qui ne sont "pas prêts" et Verratti, suspendu. Place au terrain dimanche.

. Bastia en perdition

Dans le bas du classement, la lutte pour le maintien est toujours aussi implacable. Entre la 15e et la 18e place, il n'y a que quatre points d'écart...

Bastia, 19e et avant-dernier, a pris une belle gifle samedi à Guingamp (5-0). Mais les Corses sont seulement à trois points derrière Nancy, 18e et barragiste, battu par Lille (2-1).

Dijon, après son nul à Rennes (1-1), est 17e et évite à la différence de buts la place de barragiste.

Enfin, Montpellier a cru arracher le nul face à Nantes grâce à un superbe coup franc de Boudebouz, mais les Canaris se sont imposés sur le fil (3-2).

Outre Lorient-PSG, Saint-Etienne et Lyon recevront respectivement Metz et Toulouse dimanche.

Résultats de la 29e journée:

vendredi

Nice - Caen 2 - 2

Marseille - Angers 3 - 0

samedi

Monaco - Bordeaux 2 - 1

Guingamp - Bastia 5 - 0

Nancy - Lille 1 - 2

Rennes - Dijon 1 - 1

Montpellier - Nantes 2 - 3

dimanche

(15h00) Saint-Etienne - Metz

(17h00) Lyon - Toulouse

(21h00) Lorient - Paris SG