Ligue 1: Monaco bat Montpellier et met la pression sur Paris

Le leader du championnat Monaco s'est imposé à Montpellier 2-1, malgré une fin de match difficile, et est solidement en tête au classement, avec six points d'avance sur le PSG, avant le match entre Paris et Lille mardi soir au Parc des Princes.

Le PSG doit absolument battre le Losc, s'il ne veut pas laisser les Monégasques se détacher à quinze journées de la fin. A la mi-temps, le score était toujours nul et vierge entre Parisiens et Lillois (0-0). Monaco a obtenu la victoire sur une tête de Kamil Glik (16e) et un plat du pied de Kylian Mbappé (21e), parfaitement servi dans la profondeur par Benjamin Mendy.

Le gardien de Montpellier Geoffrey Jourdren, qui a retrouvé sa place de titulaire depuis l'arrivée du nouvel entraîneur Jean-Louis Gasset, est coupable sur le premier but où il n'arrive pas à s'imposer face à Glik.

Le vétéran Vitorino Hilton, 39 ans, a redonné espoir aux siens, en coupant de la tête un corner frappé par Boudebouz au premier poteau (47e). Puis Montpellier a poussé jusqu'au bout, sans trouver la faille face à des Monégasques très crispés.

Coup dur pour l'ASM, Valère Germain et Djibril Sidibé sont sortis en cours de match, blessés, à deux semaines du déplacement à Manchester City, en 8e de finale aller de Ligue des champions.

Dans l'autre rencontre disputée en début de soirée, Bordeaux est allé surclasser Caen (4-0) grâce à un joli rush de Diego Rolan (11e), un doublé de François Kamano (22e, 63e), bien aidé pour son premier but par un arrêt raté de Vercoutre, puis une ultime réalisation de Plasil (90e).

Les Bordelais occupent provisoirement la 6e place au classement, lors de cette 24e journée qui va se poursuivre mercredi avec des affiches comme Lyon-Nancy, Nice-Saint-Etienne et Marseille-Guingamp.

- "Comme une belle équipe contre une grande équipe" -

Leonardo Jardim (entraîneur de Monaco): "J'ai félicité les joueurs, c'est une bonne chose de garder un avantage avec la rage. Au foot, tu ne gagnes jamais tous les matches, il y en a 60 dans une saison, là c'était le moment de défendre son avantage, de montrer cette attitude. C'est important pour une équipe d'avoir cette mentalité, beaucoup de matches se perdent dans les dix dernières minutes. Je pense que les trois points sont mérités, après un bon début de match de notre part, l'entrée de Mounié a changé le jeu de Montpellier, ils gagnaient plus de duels, approchaient les 30 m, avant non. Mais j'étais confiant, j'ai toujours gagné ici, même avec Olympiakos (Le Pirée, en Ligue des champions en 2012, NDLR). Germain et Sidibé? Les deux ont quelque chose, ce sont les adducteurs pour Sidibé, mais il y a besoin de faire des examens, voir si ce n'est pas seulement une contracture. Je ne sais pas (s'ils seront absent contre Manchester City le 21 février). Falcao avait un petit souci, c'est pour ça que je le préservais au maximum aujourd'hui."

Jean-Louis Gasset (entraîneur de Montpellier): "Sur la deuxième mi-temps, on aurait mérité de prendre un point qui nous aurait fait beaucoup de bien, mais je suis quand même satisfait de ce que j'ai vu en deuxième mi-temps. On a joué comme une belle équipe contre une grande équipe, on les a quand même mis à mal, c'est positif. Sur les deux matches (Bastia et Monaco, ndlr) j'ai vu les quatre nouveaux, j'ai une opinion en match réel. Même si on a perdu, ce match a servi. C'était une stratégie de les laisser venir et de contrer en ayant des attaquants extérieurs. Mais quand on s'est retrouvé mené au score sur coup de pied arrêté, la première fois que Monaco venait dans nos 16 mètres, la stratégie était à l'eau. Ce sont les stratégies d'entraîneur, des concours de circonstances font que des fois c'est faux."