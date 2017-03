Ligue 1: Mbappé met Monaco à distance de Nice et du PSG

0

Encore lui ! Monaco, emmené par un Kylian Mbappé à nouveau étincelant, a facilement disposé de faibles Caennais (0-3), dimanche, pour la 30e journée de Ligue 1, prenant ses distances avec Nice et sur Paris SG qui reçoit Lyon en soirée (21h00).

Le phénomène Mbappé, 18 ans et déjà convoqué chez les Bleus, a ouvert le score dès la 13e minute, avant de provoquer, sur un exploit individuel, le penalty transformé par Fabinho (49e), et de clore la marque de la tête (81e). De quoi permettre au club de la Principauté de faire une bonne opération sur le front domestique, quatre jours après sa qualification de haute lutte en quart de finale de la Ligue des champions, contre Manchester City.

Plus que jamais leader avec 71 points, Monaco profite du nul de Nice à Nantes (1-1) samedi pour reléguer les Aiglons (3e) à 7 unités à 8 journées de la fin, alors que le Paris SG, 2e avec 6 longueurs de retard, devra impérativement battre Lyon dans la soirée (21h00) pour ne pas être distancé.

Caen, 16e, conserve, quant à lui, une avance peu confortable de 4 points sur le 18e et barragiste virtuel, Nancy.

Après avoir beaucoup donné mercredi contre l'équipe de Pep Guardiola pour assurer sa place dans les huit derniers de C1 (3-1), on aurait pu craindre de voir une décompression et une certain usure physique se manifester chez l'ASM.

C'était sans compter sur son petit prodige Kylian Mbappé, déjà décisif en inscrivant le premier but mercredi contre City, et qui a tenu à honorer sa première convocation en bleu cette semaine, en donnant le tournis à la défense normande.

Leonardo Jardim avait choisi de titulariser Nabil Dirar et Moutinho, alors que Bernardo Silva et Tiemoué Bakayoko, lui aussi appelé pour la première fois en équipe de France pour pallier l'absence de Paul Pogba, forfait, ont démarré sur le banc.

- Fabinho, 'Monsieur 100%' -

Mais la marge des Monégasques sur la plupart des équipes du Championnat est tellement large que cela ne s'est guère remarqué.

Monaco avait en tout cas décidé de ne pas laisser traîner les choses, prenant leurs adversaires à la gorge.

Sur une longue balle de Jemerson, Mbappé a réalisé un contrôle parfait, provoqué un une-deux avec Valère Germain pour entrer dans la surface, éliminé Syam Ben Youssef et Alaeddine Yahia d'un seul crochet intérieur et trompé Rémy Vercoutre d'une frappe à ras de terre (0-1, 13e).

Intenable, il a créé plusieurs situations chaudes avant de provoquer le penalty du break pour une faute de Damien Da Silva, qui aurait déjà dû être sanctionné à la fin de la première période, pour avoir accroché Thomas Lemar dans la surface (41e).

Fabinho, "Monsieur 100%" dans cet exercice, l'a facilement transformé d'une frappe puissante et à mi-hauteur sur la droite de Vercoutre qui a à peine bougé (0-2, 49e).

Mbappé a parachevé le travail d'une tête au ras du poteau, son 12e but de la saison et le 87e de son équipe cette saison en Ligue 1 (0-3, 81e).

Monaco va maintenant tenter de décrocher son premier trophée de la saison avec la finale de la Coupe de la Ligue contre le PSG le 1er avril.

Le déplacement de Caen à Lorient, la lanterne rouge relancée par son succès miraculeux à Nancy 2-3 après avoir été menée 2-0 à la mi-temps, dans deux semaines, prend, lui, une toute autre dimension si les Normands ne veulent pas connaître une fin de saison sous haute tension.

Résultats de la 30e journée de la Ligue 1 de football:

vendredi

Metz - Bastia 1 - 0

Lille - Marseille 0 - 0

samedi

Nantes - Nice 1 - 1

Bordeaux - Montpellier 5 - 1

Nancy - Lorient 2 - 3

Toulouse - Rennes 0 - 0

Angers - Guingamp 3 - 0

dimanche

Caen - Monaco 0 - 3

(17h00) Dijon - Saint-Etienne

(21h00) Paris SG - Lyon