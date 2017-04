Ligue 1: le Paris SG bat Metz 3-2 et rejoint le leader Monaco

0

Le Paris SG, vainqueur à l'arraché à Metz 3-2 après avoir mené 2-0, a rejoint Monaco en tête de la Ligue 1 avec 77 points, en match décalé de la 31e journée.

Après avoir marqué deux buts en trois minutes, par l'intermédiaire de Edinson Cavani (33e) et Blaise Matuidi (36e), les Parisiens ont été rejoints à 2-2 après le but de Cheick Diabate (88e). Yann Jouffre avait réduit le score sur coup franc un peu plus tôt (78e). Et c'est un second but de Matuidi (90+3) qui a donné la victoire au PSG. Le match avait été reporté en raison de la participation du club parisien à la finale de la Coupe de la Ligue, gagnée 4-1 devant Monaco, qui compte, lui aussi, un match en retard face à Saint-Etienne.